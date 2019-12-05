Жителю Югры грозит уголовная ответственность за врезки в газопровод

| Фото: Газпром межрегионгаз Север | Фото: Газпром межрегионгаз Север

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Березово за самовольное подключение к сетям газоснабжения.

Как сообщает ООО "Газпром межрегионгаз Север", в Ханты-Мансийском автономном округе в ходе специальных совместных мероприятий сотрудники компании установили факт повторной самовольной врезки в надземный газопровод низкого давления и незаконного потребления газа. Житель поселка городского типа Березово, пренебрегая правилами техники безопасности, осознавая противоправный характер своих действий, воровал газ.

Материалы по установленному случаю были направлены поставщиком газа в правоохранительные органы для проведения соответствующей проверки.

"В четвертом квартале текущего года в правоохранительные органы направлено 24 заявления о привлечении к административной ответственности абонентов, отключенных за дебиторскую задолженность и совершивших самовольное подключение к сетям и пять заявлений в отношении лиц, совершивших незаконные подключения без оформления договорных отношений", – сообщил заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО "Газпром межрегионгаз Север" Николай Щегольский.

Федеральным законом предусмотрена уголовная ответственность за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам.