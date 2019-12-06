Тобольские врачи получили инновационное оборудование для реабилитации пациентов

| Фото: пресс-службы областной больницы № 3 | Фото: пресс-службы областной больницы № 3

Два высокотехнологичных аппарата для восстановления двигательных функций пациента получил сосудистый центр областной больницы № 3.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, роботизированные тренажеры с компьютерным обеспечением и биологической обратной связью доказали высокую эффективность физической реабилитации у людей, перенесших инфаркты. Терапия позволяет активизировать пациентов даже с выраженными двигательными нарушениями и значительно сокращает сроки реабилитации.

"Мы можем отследить, как человек воспринимает задание, как он его может выполнять, получать задание от головного мозга к парализованным конечностям. На новом аппарате мы можем помогать пациенту: он не только механически выполняет упражнения, но если недостаточно силы мышц, то электростимуляция будет помогать сокращению мышц, улучшать движения. Новой аппаратурой мы очень довольны. И пациентам нравится. Мы уже видим результаты. Процесс восстановления идет быстрее, так как воздействие оказывается как на мышцы, так и на головной мозг — все системы организма, все его резервы участвуют в восстановлении. Результат поэтому должен быть и быстрее, и качественнее. Один из тренажеров предназначен для пациентов реанимации и палаты интенсивной терапии, когда пациент может быть еще не в полном сознании, но мы можем пассивно включать в работу конечности, как нижние, так и верхние, и помогать электростимуляцией, чтобы мышцы не забывали о своей функции, а мозг получал сигнал. Здесь и механическое воздействие и биологическая обратная связь", — пояснила заведующая первичным сосудистым отделением Наталья Ковальчук.