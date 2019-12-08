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Россиянка победила на конкурсе "Миссис Земной шар"

Общество, 09:27 08 декабря 2019

www.planet-w.ru | Фото: www.planet-w.ru

Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global – 2020, стала обладательницей главного титула. Мероприятие прошло в китайском городе Шэнчьжэнь 7 декабря, пишет РИА Новости.

Первой вице-миссис на конкурсе стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис - Анастасия Божкова из Крыма.

Ранее Ксения Кривко стала победительницей Всероссийского конкурса замужних женщин в России "Миссис Россия 2019", что дало ей право представлять Россию на всемирном конкурсе.

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