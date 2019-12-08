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Создатель портала Антропогенез.ру выступит с лекцией в Тюмени

Общество, 20:49 08 декабря 2019

Проект #КонцептХаб | Фото: Проект #КонцептХаб

Создатель портала Антропогенез.ру и популяризатор науки Александр Соколов выступит в Тюмени с лекцией "Технологиями по палеолиту. Космос и ДНК на службе у археологов и антропологов" 15 декабря в 13 часов.

Спикер расскажет об инновациях, преобразивших археологию и о том, какие загадки человеческой истории они позволили разгадать в последние годы.

Из лекции можно узнать, как современные разработки способствовали раскрытию тайн в прошлом человечества. Кроме того, Александр Соколов расскажет, как подтверждаются или опровергаются мифы в антропологии и археологии, а также ответит на вопросы слушателей.

Напомним. "КонцептХаб" — это открытые и познавательные лекции, доступные любому желающему. Проект проводится при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Приглашенные спикеры общаются со слушателями на актуальные темы в неформальной обстановке и дают подробные ответы на вопросы. Лекция Александра Соколова станет завершающей в сезоне 2019 года.

Для участие в лекции необходима регистрация. Информацию о месте ее проведения и новости о проекте "КонцептХаб" можно узнать в его официальной группе "ВКонтакте", сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

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