  • 10 декабря 201910.12.2019вторник
  • USD63,7244
    EUR70,5047
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

Концертная программа "Зимний разгуляй" пройдет в музее Словцова

Общество, 08:32 10 декабря 2019

с личной страницы Лилии Дёминой во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Лилии Дёминой во ВКонтакте

Концертная программа "Зимний разгуляй" пройдет в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 14 декабря, начало в 17 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В амфитеатре музея состоится необыкновенная по своей атмосферности и задушевная по обилию песен концертная программа "Зимний разгуляй".

Гости увидят выступление фольклорного ансамбля "Росстань". Ансамбль является лауреатом Всероссийских и Международных фестивалей. На протяжении многих лет руководит коллективом Лилия Дёмина, декан факультета музыки, театра и хореографии Тюменского Государственного института культуры.

В концерте принимает участие фольклорный ансамбль "РадовестЪ" под руководством Татьяны Торкиной и Елены Даниловской.

Артисты в ярких красочных костюмах заряжают зрителей своей энергетикой и создают атмосферу русского народного гуляния, сохраняя народные традиции и обряды.

Стоимость билетов: до 14 декабря – 300 рублей, в день концерта – 400 рублей.

Справки по телефону 8 (3452) 45-35-90.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# концерт , музей Словцова , фольклор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:43 10.12.2019Художники научат тюменцев создавать новогодние подарки своими руками
08:32 10.12.2019Концертная программа "Зимний разгуляй" пройдет в музее Словцова
08:21 10.12.2019Начинающих генеалогов соберут в тюменской библиотеке
08:09 10.12.2019Разработчики проекта Алебашево ждут предложений от жителей и предпринимателей Тюмени