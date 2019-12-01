Концертная программа "Зимний разгуляй" пройдет в музее Словцова

| Фото: с личной страницы Лилии Дёминой во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Лилии Дёминой во ВКонтакте

Концертная программа "Зимний разгуляй" пройдет в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 14 декабря, начало в 17 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В амфитеатре музея состоится необыкновенная по своей атмосферности и задушевная по обилию песен концертная программа "Зимний разгуляй".

Гости увидят выступление фольклорного ансамбля "Росстань". Ансамбль является лауреатом Всероссийских и Международных фестивалей. На протяжении многих лет руководит коллективом Лилия Дёмина, декан факультета музыки, театра и хореографии Тюменского Государственного института культуры.

В концерте принимает участие фольклорный ансамбль "РадовестЪ" под руководством Татьяны Торкиной и Елены Даниловской.

Артисты в ярких красочных костюмах заряжают зрителей своей энергетикой и создают атмосферу русского народного гуляния, сохраняя народные традиции и обряды.

Стоимость билетов: до 14 декабря – 300 рублей, в день концерта – 400 рублей.

Справки по телефону 8 (3452) 45-35-90.