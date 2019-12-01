Наталья Середа расскажет тюменцам о русских народных песнях

| Фото: Инфопарк Тюменской области | Фото: Инфопарк Тюменской области

Выпускница РАМ им. Гнесиных, руководитель ансамбля "Сладоцвет", преподаватель по народному вокалу Детской школы искусств "Гармония" Наталья Середа расскажет тюменцам о русской народной песне в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 14 декабря, начало в 15 часов, сообщают организаторы.

Центр развития отечественной песни приглашает тюменцев стать участниками культурно-просветительского мероприятия "Встреча с русской песней". В программе: русские народные и авторские песни.

Вход свободный.