В Тюмени набирают команды на чемпионат по керлингу

| Фото: Федерация керлинга Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Федерация керлинга Тюменской области во ВКонтакте

Открылся прием заявок на чемпионат по керлингу, который пройдет на набережной Туры 22 декабря.

Как рассказали в отделе по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень", соревнованиями по этому виду спорта горожан хотят привлечь к активности, это небольшой праздник для жителей областной столицы в преддверии Нового года.

"Центр культуры и творчества "Тюмень" в этом году решил провести чемпионат по керлингу. Идею проведения поддержала региональная Федерация по керлингу. Мы уверены, что 99,7 тюменцев никогда не участвовали в таких соревнованиях. Керлинг стал олимпийским видом спорта, люди проявляют огромный интерес к нему, смотрят состязания по телевизору и в интернете. Мы решили провести открытый бесплатный чемпионат, чтобы люди узнали, что такое "камень", что такое "дом", попробовали работать в команде. Мы, конечно, не будем проводить игру по олимпийским стандартам, обустраивая для этого площадку длиной в 45 метров. Наша будет меньше", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в центре культуры и творчества "Тюмень".

Для игры на набережной Туры будет обустроена специальная площадка: ее зальют, сделают разметку. Зарегистрироваться на участие в чемпионате можно по ссылке. Команды будут состоять из пяти человек.

Отметим, чемпионат по керлингу — одно из событий проекта "Фабрика волшебства". Мероприятия в рамках праздничной кампании продлятся до 8 января. На финальном событии пройдет розыгрыш подарков, главный приз — путевка в Сочи.

Инна Пахомова