Среди обладателей паспортов волшебника разыграют путевку в Сочи

| Фото: museum-72.ru (архив) | Фото: museum-72.ru (архив)

Путевку в Сочи разыграют среди участников проекта "Фабрика волшебства", который запустили на празднике с Дедом Морозом из Великого Устюга на Городской площади в Тюмени 21 ноября.

""Фабрика волшебства" — это комплекс мероприятий, в рамках которых каждый житель нашего города может получить паспорт волшебника и выиграть призы. Первые "документы" тюменцы вручили на встрече с главным Дедом Морозом страны 21 ноября. Горожане будут посещать наши мероприятия с паспортом волшебника и собирать наклейки. Получив шесть наклеек, обладатель паспорта может обменять его на купон в резиденции Деда Мороза, которая откроется на площади 400-летия Тюмени 21 декабря. Путевку в Сочи и другие призы среди участников с купонами разыграют на финальном мероприятии, которое начнется на площади 400-летия 8 января в 12 часов", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий Центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова.

По ее словам, первые новогодние мероприятия начнутся в Тюмени в начале декабря. Это будут выставки в библиотеках, школах искусств, уличная выставка на Городской площади. Как отмечает Олеся Семенова, участие в "Фабрике волшебства" примут практически все учреждения культуры города. Тюменцы, которые не смогли побывать на встрече с Дедом Морозом из Великого Устюга и получить паспорта волшебника на Городской площади, могут взять их на первом новогоднем мероприятии, которое организуют в рамках проекта.

Следить за новогодними мероприятиями можно в группе "Фабрика волшебства официальные мероприятия" во ВКонтакте.

Инна Пахомова