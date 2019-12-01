Тюменские медики напоминают о благоразумии при украшении дома к Новому году

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Травматологи Областной клинической больницы № 2 просят тюменцев быть аккуратнее при украшении новогодних елей, сообщает пресс-служба медучреждения.

Так, экстренная медицинская помощь потребовалась горожанке, которая упала с высоты при попытке разместить гирлянду и новогодние игрушки под самой макушкой елки. Высота дерева доходила до потолка, и женщина воспользоваться столом, чтобы наряжать было удобнее. В какой-то момент она поскользнулась и, не удержавшись, упала на стоявший поблизости стул. Стул сломался, а его острые отломки поранили тюменку так, что пришлось проводить операцию и зашивать раны. В настоящее время пациентка находится на стационарном лечении, ее самочувствие улучшается, Новый год она встретит в кругу родных.

По словам врачей, случаи травматизма при установке елей отмечаются ежегодно. Падение даже с небольшой высоты порой приводит к печальным последствиям – вывихам, растяжениям и разрывам связок, переломам ребер и костей конечностей, что требует длительного лечения. Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, специалисты рекомендуют украшать новогоднее дерево не в одиночестве, а в компании близких - тогда будет кому подстраховать и подержать стремянку. В домашних условиях при любой работе на высоте лучше пользоваться раздвижной лестницей – у нее площадь опоры больше, а вероятность опрокидывания меньше. Гладкая поверхность столов, тумб не способствует устойчивости, а отсутствие ограничителей по краям значительно усиливает риск падения.

Во избежание травм елку следует устанавливать на устойчивом и прочном основании, в таком месте, чтобы она не мешала свободному передвижению по квартире. Если в доме есть дети – дерево необходимо дополнительно зафиксировать. Стеклянные игрушки также могут стать причиной порезов и травм, поэтому стоит отказаться от них в пользу украшений из небьющихся материалов. Если ребенок совсем маленький, позаботьтесь о том, чтобы игрушки размещались на недосягаемой для него высоте. Иначе есть опасность, что он возьмет шарик в рот и подавится креплением – маленьким "ушком" сверху для продевания нити.

Такие простые меры предосторожности не потребуют больших усилий, но в то же время позволят встретить в Новый год без вреда для здоровья.