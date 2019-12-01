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На Ямале открыли первый зимник

Общество, 14:57 10 декабря 2019

правительство ЯНАО | Фото: правительство ЯНАО

Движение для всех транспортных средств весом до 25 тонн открыто по автозимнику Коротчаево–Красноселькуп, сообщает правительство ЯНАО.

Протяженность трассы составляет 132 км. Всего на Ямале ежегодно устраиваются четыре зимние автодороги регионального значения. Над устройством двух автозимников – Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги и Надым-Салехард – дорожники сейчас работают. К строительству автозимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале специалисты готовы, но вынуждены ожидать устойчивых отрицательных температур. На 80 % трасса состоит из ледовых переправ, поэтому для начала работ необходимо убедиться в прочности льда.

На ледовой переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги проезд открыт колесных транспортных средств весом до пяти тонн и до 10 тонн для гусеничных.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно в Дорожной дирекции округа по телефону (34922) 7-17-04. Также информация о зимниках размещается на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

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# зимники , Ямал

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