Более тридцати тюменцев с диабетом посетили Школу здоровья

| Фото: ОКБ № 1 | Фото: ОКБ № 1

Измерили давление и уровень сахара в крови слушатели Школы здоровья для пациентов с сахарным диабетом. Занятия в многофункциональном консультативно-диагностическом центре посетили более 30 человек, сообщает лечебное учреждение.

О взаимосвязи сахарного диабета и болезней сердца тюменцам рассказала заведующий кардиологическим центром МКДЦ Елена Фролова. Она напомнила, что сахарный диабет долгое время никак себя не проявляет, но уже сказывается на работе сердца, поэтому первый совет – измерять артериальное давление. Это поможет "схватить" патологию на начальной стадии, когда лечение будет эффективнее.

"Измерение давления – это одно из эффективных средств по снижению сердечно- сосудистых осложнений, - сказала Елена Фролова. – На нашей Школе всем измерили давление, уровень сахара в крови. По показаниям сделали ультразвуковое исследование сонных артерий. У небольшого процента обследованных наблюдалось утолщение стенок на 0,9 миллиметра, а это уже верный признак атеросклероза".

Всем, у кого наблюдались нарушения, даны рекомендации. Кардиолог развенчала несколько мифов про прием статинов, объяснив слушателям Школы, что пренебрегать ими, особенно при больном сердце, не стоит. Однако пользуются этим правилом всего лишь у 13%.

Организаторы Школы здоровья ответили на вопросы слушателей и дали им практические рекомендации.

"Это отличное решение - проводить школу совместно с эндокринологами, мы готовы работать в этом формате. За время проведения у нас появилась мысль о новых приемах, мы их доработаем и запустим в ближайшее время", - сообщила Елена Фролова.

Во второй части Школы прошел мастер-классе по уходу за стопами, который подготовила эндокринолог кабинета "Диабетическая стопа" Алсу Сабитова.