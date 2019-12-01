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Открыта регистрация на I Кубок 500

Общество, 10:00 11 декабря 2019

 Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото:  Интеллектуальное движение Тюменской области

Открыта регистрация на I Кубок 500 - школьный турнир, помогающий командам пройти отбор на школьный чемпионат России, сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области.

Кубок пройдет 22 декабря в 12 часов 30 минут в Тюмени. Он построен на 48 вопросах Кубка МИФИ-2019. Планируется, что турнир получит статус межрегионального и принесет победителю 500 баллов в зачет листа-ожидания.

Дополнительно пройдет турнир по "Брейн-рингу" для 16 команд. Участие в турнире бесплатное. Требования к участникам описаны в регламенте.

Ссылка на регистрацию здесь.

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# Интеллектуальное движение Тюменской области , турнир , школьники

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