Сборная России перед Евро-2020 сыграет с Польшей, Сербией, Швецией и Молдавией

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Стали известны соперники сборной России по футболу в контрольных матчах в преддверии чемпионата Европы, сообщает Российский футбольный союз.

В марте 2020 года подопечные Станислава Черчесова дважды сыграют на выезде. 28 марта россияне встретятся со Швецией, а 31 марта - с Молдовой. Также в рамках заключительного этапа подготовки к ЕВРО-2020 у сборной России запланированы еще две встречи. 2 июня она в гостях сыграет с Польшей, а 6 июня дома примет Сербию. Стадионы и время начала матчей будут объявлены позднее.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор соперников для контрольных матчей.

"В связи с тем, что мы попали в одну группу с Финляндией и Данией, приняли решение сыграть со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по ЕВРО. Второй матч проведем с неуступчивой командой Молдовы, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде с Францией. В июне сыграем в гостях с Польшей. Это очень сильный интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года. Вторую игру проведем с Сербией, тоже очень серьезным соперником, который еще ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы", - отметил Станислав Черчесов.

Напомним, что по итогам жеребьевки, состоявшейся 30 ноября в Бухаресте, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня).