Павел Белявский проведет открытую встречу в мультицентре "Контора пароходства"

| Фото: мультицентр "Моя территория" во ВКонтакте | Фото: мультицентр "Моя территория" во ВКонтакте

Открытая встреча с директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павлом Белявским начнется в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет октября, 23а, ст.1) 11 декабря в 16 часов 30 минут, сообщает мультицентр "Моя территория".

Участники лекции обсудят с Павлом Белявским то, как строится работа департамента, создаются городские проекты для молодежи, осуществляется работа со СМИ. Необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Павел Белявский с 2007 по 2009 год был руководителем ТРО Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России", член исполкома Гражданского форума Тюменской области. В 2011 году стал депутатом Тюменской областной думы, а с 2016 года является директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Награжден нагрудным знаком Министерства обороны РФ "За активный поиск", а также многочисленными знаками общественного признания за работу с молодежью.

Встреча проходит в рамках проекта "Школа парламентаризма". Это площадка для диалога между молодежью и властью. Участники проекта посетили образовательные программы, встретились с общественно-политическими деятелями, некоторые прошли стажировки в органах власти.