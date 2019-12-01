Утверждена программа Западно-Сибирского научно-образовательного центра

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Утверждение программы деятельности НОЦ стало основным вопросом повестки на первом заседании Наблюдательного совета Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра, которое состоялось в правительстве Тюменской области.

В заседании приняли участие губернаторы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов, представители ключевых индустриальных партнеров: "Сибур-Холдинг", "Газпромнефть НТЦ", УК "Группа ГМС", федеральных министерств и ведомств, университетов и институтов РАН.

"Три региона, начиная с осени 2018 года, совместно работали над проработкой содержания и формированием единого программного документа. В течение года проведено четыре межрегиональных стратегических сессии, организованных совместно с Московской школой управления "Сколково". В каждой из них приняли активное участие не только представители вузовской и академической науки, но и наши бизнес-партнеры, организации реального сектора экономики", – заявил Александр Моор, открывая встречу.

Губернатор напомнил о трех ключевых направлениях работы центра: "Биологическая безопасность человека, животных и растений", "Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии", "Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды". Все они, по его словам, нашли отражение в программе, которая прошла защиту на заседании федерального совета научно-образовательных центров мирового уровня.

"Да, в настоящее время можно говорить о согласованной позиции сторон и участников по всему спектру вопросов", – подтвердила Наталья Комарова.

Дмитрий Артюхов обратил внимание, что все проекты, которые стали частью программы от Ямало-Ненецкого автономного округа, прошли стадию обсуждения и согласования как с учеными, так и с руководством топливно-энергетических компаний. Таким образом, губернаторы зафиксировали свою консолидированную позицию по готовности к переходу от ресурсной экономики к экономике знаний, к новым исследованиям и разработкам мирового уровня.

Программу деятельности Западно-Сибирского межрегионального НОЦ на заседании представил ректор ТюмГУ Валерий Фальков. "Главный вызов для нас – это достижение по-настоящему мирового лидерства в указанных инициативах. И здесь мы опираемся на стратегию научно-технологического развития страны, на исторические заделы, которые есть в наших регионах, на сильные академические центры. Привлекательность НОЦ в том, что это открытая структура, в которую, по мере развития, будут привлекаться другие высокотехнологичные бизнесы, лидеры науки и ведущие университеты", – сказал ректор.

Александр Моор подчеркнул, что некоторые мероприятия программы НОЦ уже реализуются на практике. В частности, начал работу Центр комплексного развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий. Он работает в режиме "распределенной" обучающей площадки – в Тюмени и Сургуте. Оказана поддержка по созданию лабораторного комплекса по биобезопасности, продолжена работа по внедрению индивидуальных образовательных траекторий.

Среди мероприятий, которые обеспечат эффективную реализацию ключевых инициатив, выделены проекты по генерации бизнесов и созданию экосреды для развития технологического предпринимательства, зеркального инжинирингового центра для трансформации традиционных отраслей региональной промышленности и другие.

"Реализация программы деятельности центра – это долговременный, стратегический и партнерский проект. Все мы адекватно оцениваем наш стартовый уровень. Первые ощутимые результаты мы получим далеко не сразу. В дальнейшем программа еще будет корректироваться, но сегодня нам нужен первый шаг, нужен запуск проектов", – подчеркнул Александр Моор.

В ходе встречи члены наблюдательного совета приняли программу деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра, утвердили положение и состав управляющего совета НОЦ.

Напомним, что сегодня в структуре НОЦ 10 университетов, 13 научных институтов, семь организаций реального сектора экономики.