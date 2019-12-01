Тюменцам вручат подарки от художника Михаила Гардубея

| Фото: Централизованная городская библиотечная система во ВКонтакте | Фото: Централизованная городская библиотечная система во ВКонтакте

Стартовал конкурс на лучший отзыв о выставке заслуженного художника России Михаила Гардубея "Тюмень, живописные хроники" в арт-салоне "На Никольской", сообщает Центральная городская библиотека.

Посетителям экспозиции выдадут специальные флаеры с регистрационными номерами. Свои впечатления лучше всего оставить в книге отзывов сразу после посещения выставки или отправить по электронной почте (citylib-servis@yandex.ru). Также можно принести отзывы в письменном виде в Центральную городскую библиотеку или разместить мнение о выставке в социальных сетях, например, прикрепив фотографию на фоне понравившихся работ художника, во "ВКонтакте", в "Одноклассниках", Facebook, Instagram с хэштегом #ТюменьЖивописныеХроникиОтзыв. Обязательно нужно отметить в посте сообщество библиотечной системы. Отзывы в любом виде принимаются до 12 января 2020 года.

Имена победителей назовет автор - художник Михаил Гардубей. Счастливчики получат буклеты и наборы открыток с дарственной надписью, а также приглашение на посещение мастерской мастера. Имена победителей опубликуют на официальном сайте Централизованной библиотечной системы и на страницах ее соцсетей.

Кроме этого, состоится розыгрыш среди всех участников конкурса. Номер каждого флаера может оказаться в числе победителей. Церемония награждения произойдет в арт-салоне "На Никольской". Точную дату мероприятия обозначат позже.

Напомним, персональная выставка Михаила Гардубея открылась в арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51) 15 ноября.

Вход свободный.