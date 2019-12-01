В Роскачестве рассказали о безопасных покупках в интернете

| Фото: rkn.gov.ru/ | Фото: rkn.gov.ru/

Правила безопасных онлайн-покупок опубликовали на сайте Роскачества.

В ведомстве отмечают, что перед покупкой покупателю следует внимательно изучить профиль продавца. Стоит проявить дополнительную бдительность, если он зарегистрировал аккаунт всего несколько дней назад или если это его первый товар. Обратить внимание на систему рейтингов и отзывов, которая имеется на некоторых досках объявлений.

Мошенники зачастую привлекают внимание к своим объявлениям за счет крайне привлекательной цены. Стоит настороженно относится к ценам ощутимо ниже рыночных. Не стоит соглашаться на предоплату. В этом случае необходимо сразу прекратить диалог с продавцом. Прежде чем оплатить товар, стоит тщательно его проверить, заранее изучив в интернете, как отличить оригинальное устройство от подделки.

Передавать большие суммы денег и дорогостоящий товар лучше лично и в месте, которое является безопасным. Для оформления покупки выбирать людное место и для личной безопасности брать с собой друга.

Часто злоумышленники создают фишинговые копии популярных сервисов, выманивая таким образом у людей деньги. Либо мошенники размещают объявления на реально существующих интернет-порталах и предлагают пользователю продолжить дальнейшее общение в мессенджере и уже там убеждают перейти по фишинговым ссылкам. В Роскачестве советуют использовать надежное защитное решение, способное распознавать фишинговые сайты, ссылки и спам, а для онлайн-покупок завести отдельную карту с лимитом на снятие средств и хранить на ней небольшую сумму.

Для продавцов товаров Роскачество также разработало рекомендации. В частности, организация советует не сообщать покупателю избыточные данные своей карты и коды из СМС, не привязывать к своим картам чужие телефонные номера и не передавать товар курьерам, если еще не прошла безналичная оплата.