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Более сорока тысяч тюменцев ограничены в выезде из России

Общество, 17:50 11 декабря 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Более 40 тыс. жителей Тюменской области не могут из-за долгов покинуть пределы России, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

Ограничение выезда за пределы России помогло судебным приставам взыскать долги более чем на 577 млн рублей в 2019 году. Вынесено почти 112 тыс. постановлений о временном ограничении должников в праве выезда за границу.

В 2019 году почти 5 тыс. граждан оплатили долги благодаря применению этой меры. Также с помощью ограничения было взыскано более 4 млн рублей платежей по алиментам.

Как отмечают в ведомстве, иногда о запрете на выезд должники узнают прямо в аэропорту или на границе. Чтобы избежать этого, лучше до поездки проверить - нет ли вашего имени в списках должников через единый портал государственных услуг.

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# долги , судебные приставы

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