Школьный автопарк обновился в Ялуторовском районе
| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru
Пять новых школьных автобусов марки КАвЗ и ПАЗ пополнили школьный автопарк Ялуторовского района, сообщает администрация муниципального образования.
Самые вместительные автобусы, на 34 пассажирских места, пришли в Новоатьяловскую и Зиновскую школы. В Ивановскую, Памятнинскую и Старокавдыкскую закуплены 28-местные автобусы.
Новый транспорт заменил прежние ПАЗы, которые отработали свой положенный срок, определенный ГОСТом. По словам начальника отдела образования районной администрации Людмилы Хлыстуновой, техника обеспечена современным оборудованием и предназначена специально для перевозок детей.