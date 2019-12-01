  • 11 декабря 201911.12.2019среда
  • USD63,5788
    EUR70,3881
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер южный

Школьный автопарк обновился в Ялуторовском районе

Общество, 16:11 11 декабря 2019

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Пять новых школьных автобусов марки КАвЗ и ПАЗ пополнили школьный автопарк Ялуторовского района, сообщает администрация муниципального образования.

Самые вместительные автобусы, на 34 пассажирских места, пришли в Новоатьяловскую и Зиновскую школы. В Ивановскую, Памятнинскую и Старокавдыкскую закуплены 28-местные автобусы.

Новый транспорт заменил прежние ПАЗы, которые отработали свой положенный срок, определенный ГОСТом. По словам начальника отдела образования районной администрации Людмилы Хлыстуновой, техника обеспечена современным оборудованием и предназначена специально для перевозок детей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# школьный автобус , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:11 11.12.2019Сто девятнадцать заявок направили тюменцы на первый конкурс президентских грантов в 2020 году
18:01 11.12.201912 декабря - события дня
17:50 11.12.2019Более сорока тысяч тюменцев ограничены в выезде из России
17:39 11.12.2019За долги по ЖКХ тюменец лишился иномарки