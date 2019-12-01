Профилактику правонарушений обсудили в областном правительстве

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Реализацию региональной государственной программы "Профилактика правонарушений" и предварительные итоги межведомственного взаимодействия обсудили участники координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в регионе под председательством вице-губернатора Сергея Сарычева 10 декабря.

Как доложил врио начальника областного УМВД РФ Валерий Суворов, более 58% жителей Тюменской области уверены в своей безопасности и защищенности. Регион занимает шестое место среди субъектов Российской Федерации по уровню доверия жителей к правоохранительным органам.

Особую роль в обеспечении правопорядка в общественных местах играет внедрение и эксплуатация аппаратно–программного комплекса "Безопасный город". В Тюмени в дежурных частях полиции в режиме реального времени отслеживается обстановка в многолюдных местах: на площадях, центральных парках. Валерий Суворов уточнил, что организовано взаимодействие между патрульно-постовыми нарядами по оперативному обмену информацией о совершенных преступлениях.

"Реализация комплексных мер по обеспечению правопорядка позволила раскрыть более трех тысяч преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. Представители народных дружин и казачьих общин помогают в этой работе. Важным структурным элементом программы является система фото- и видеофиксации правонарушений в сфере безопасности дорожного движения", - сказал он.

Активизация работы органов внутренних дел и изменение законодательства отразились на числе зарегистрированных преступлений – доля особо тяжких увеличилась за счет краж денег с банковских карт. Вместе с тем в регионе снизилось на 15% преступлений против половой неприкосновенности, на 30% уменьшилось число вымогательств, на 18% снизилось число квартирных краж.

Отдельным вопросом члены координационного совета рассмотрели состояние преступности и ход реализации муниципальной программы по профилактике правонарушений в Голышмановском городском округе, особое внимание уделили несовершеннолетним.

"Работу с подростками необходимо проводить индивидуально. К ребятам, совершившим правонарушения, должен быть один подход, к подросткам из группы риска – другой. Нужно заниматься профилактической работой заранее - на родительских собраниях, в школах. Все новое - это хорошо забытое старое. К примеру, стоит закрепить за подростком наставника из уважаемых, авторитетных взрослых, который будет его направлять, при этом нужен творческий подход", - уверен Сергей Сарычев.

Участники совещания рассмотрели и другие актуальные вопросы.

Екатерина Исаева