В центре "Космос" дадут спектакль-променад о реальной жизни людей с инвалидностью

Зрители посетят 8 локаций, каждая из которых посвящена своей теме. | Фото: Театральный центр «Космос» Зрители посетят 8 локаций, каждая из которых посвящена своей теме. | Фото: Театральный центр «Космос»

Постановка в формате променад станет отчетной работой инклюзивной театральной лаборатории "Здесь Я". Премьера пройдет в Театральном центре "Космос" (Республики, 165 а) 15 декабря, начало в 18 часов, сообщают организаторы.

Вход свободный, но регистрация по ссылке обязательна.

В основе спектакля – реальные истории участников лаборатории. На протяжении нескольких месяцев они писали по ним пьесы на занятиях по драматургии. После чего вместе с экспертами "Здесь Я" – режиссером Дмитрием Крестьянкиным и драматургом Элиной Петровой из Санкт-Петербурга – использовали их для создания театрального эскиза будущей премьеры. Сейчас вместе с участниками над показом работают руководитель лаборатории, театровед, член Ассоциации театральных критиков России Александрина Шаклеева и художник, художественный руководитель Театрального центра "Космос" Маша Хайбуллина.

На каждой площадке зрители услышат реальную историю одного из участников лаборатории "Здесь Я". | Фото: Театральный центр «Космос» На каждой площадке зрители услышат реальную историю одного из участников лаборатории "Здесь Я". | Фото: Театральный центр «Космос»

Формат променада предполагает постоянное передвижение зрителя, выход актеров за пределы сцены и зала. Так, для постановки лаборатории задействуют помещения "Космоса". Гости премьерного показа посетят 8 локаций, каждая из которых посвящена своей теме. Среди них: путешествия, одиночество, неверный диагноз и другие. На каждой площадке зрители услышат реальную историю одного из участников лаборатории. Они расскажут, как посетить полмира и прыгнуть с парашютом, сидя в инвалидном кресле, как найти общий язык с окружающими и самим собой и что делать, чтобы вытащить ребенка из цепких лап страшных диагнозов.

Зрители узнают, как посетить полмира и прыгнуть с парашютом, сидя в инвалидном кресле, как найти общий язык с окружающими и самим собой. | Фото: Театральный центр «Космос» Зрители узнают, как посетить полмира и прыгнуть с парашютом, сидя в инвалидном кресле, как найти общий язык с окружающими и самим собой. | Фото: Театральный центр «Космос»

"Все, что зрители увидят на итоговом показе, - результат самостоятельной работы участников. Мы лишь немного помогали им. Они сами придумали локации, наполнение, исходя из того, что их волнует, и о чем они хотят сказать. Такая форма работы позволила осуществить идеи и тех участников, которые не дошли до финального этапа, но изъявили желание включить их в работу, - поделилась руководитель лаборатории Александрина Шаклеева.

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