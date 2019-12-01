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Полицейские поблагодарили ялуторовчанку за помощь в задержании насильника

Общество, 10:34 12 декабря 2019

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

В Ялуторовске полицейские наградили местную жительницу, спасшую землячку. Гульнара Береснева вступилась за девушку, на которую напал насильник, сообщает УМВД по Тюменской области.

Награждение состоялось отделе полиции в рамках заседания общественного совета. Начальник межмуниципального отдела полиции Виталий Чувачко представил общественникам девушку, сыгравшую важную роль в раскрытии тяжкого преступления. Инцидент произошел в Ялуторовске 3 декабря.

Гульнара Береснева помешала нетрезвому насильнику исполнить свой преступный замысел. Благодаря ее показаниям и сделанной ею фотографии полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемого.

Виталий Чувачко поблагодарил девушку за проявленную гражданскую позицию.

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# УМВД России по Тюменской области , Ялуторовск

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