Полицейские поблагодарили ялуторовчанку за помощь в задержании насильника

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

В Ялуторовске полицейские наградили местную жительницу, спасшую землячку. Гульнара Береснева вступилась за девушку, на которую напал насильник, сообщает УМВД по Тюменской области.

Награждение состоялось отделе полиции в рамках заседания общественного совета. Начальник межмуниципального отдела полиции Виталий Чувачко представил общественникам девушку, сыгравшую важную роль в раскрытии тяжкого преступления. Инцидент произошел в Ялуторовске 3 декабря.

Гульнара Береснева помешала нетрезвому насильнику исполнить свой преступный замысел. Благодаря ее показаниям и сделанной ею фотографии полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемого.

Виталий Чувачко поблагодарил девушку за проявленную гражданскую позицию.