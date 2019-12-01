  • 12 декабря 201912.12.2019четверг
  • USD63,5653
    EUR70,4558
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер западный

Водитель грузовика Isuzu погиб в ДТП на автодороге Екатеринбург—Тюмень

Происшествия, 14:15 12 декабря 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель грузовика Isuzu погиб в ДТП на 294-м километре федеральной автодороги Екатеринбург—Тюмень 12 декабря, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошло в первом часу дня. Здесь столкнулись два грузовика. “По предварительным данным, у фуры MAN, ехавшей из Тюмени в Екатеринбург, занесло прицеп, который ударил автомобиль Isuzu, двигавшийся по встречной полосе”, — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД Анжела Борисова.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель Isuzu скончался на месте аварии. Его личность устанавливается. О других пострадавших пока не сообщается.

На участке, где случилось ДТП, организовано реверсивное движение. Здесь работают три наряда полка ДПС ГИБДД. Автоинспекторы регулируют движение в ручном режиме, обеспечивая беспрепятственный проезд транспорта по федеральной трассе.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 12.12.2019Водитель спецтехники получил условное наказание за смерть рабочего в Тюмени
14:15 12.12.2019Водитель грузовика Isuzu погиб в ДТП на автодороге Екатеринбург—Тюмень
14:04 12.12.2019Главаря группы по распространению наркотиков осудили на девять лет в Тюмени
13:42 12.12.2019В Тюмени водитель оплатил десять штрафов в двойном размере