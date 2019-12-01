Водитель грузовика Isuzu погиб в ДТП на автодороге Екатеринбург—Тюмень

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель грузовика Isuzu погиб в ДТП на 294-м километре федеральной автодороги Екатеринбург—Тюмень 12 декабря, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошло в первом часу дня. Здесь столкнулись два грузовика. “По предварительным данным, у фуры MAN, ехавшей из Тюмени в Екатеринбург, занесло прицеп, который ударил автомобиль Isuzu, двигавшийся по встречной полосе”, — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель Isuzu скончался на месте аварии. Его личность устанавливается. О других пострадавших пока не сообщается.

На участке, где случилось ДТП, организовано реверсивное движение. Здесь работают три наряда полка ДПС ГИБДД. Автоинспекторы регулируют движение в ручном режиме, обеспечивая беспрепятственный проезд транспорта по федеральной трассе.