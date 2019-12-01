Тюменские прокуроры встретились с заключенными

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Тюменские прокуроры приняли 49 заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы в Единый день приема граждан, 12 декабря, сообщает региональная прокуратура.

Прокуроры посетили две исправительные колонии общего и строгого режимов, два следственных изолятора, а также исправительный центр в Ишиме.

Вопросы касались условий отбывания наказания и содержания под стражей, порядка обжалования дисциплинарных взысканий, а также условно-досрочного освобождения.