В больницу Абатска поступили новые приборы суточного мониторинга

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Новые системы суточного мониторинга поступили в Абатскую районную больницу. Теперь в лечебном учреждении - шесть аппаратов ЭКГ и три АД, сообщает областная больница №4.

"Такого количества у нас никогда не было. Работали с суточным монитором и одним датчиком, который периодически выходил из строя, - рассказала врач функциональной диагностики, кардиолог Ольга Викулова. - Сейчас аппаратов для исследования хватит не только на поликлинику, но и на стационар. Мы полностью ликвидируем очередность. Оборудование нам знакомо, необходимо некоторое время, чтобы освоить новую компьютерную программу".

Суточный мониторинг работы сердца назначают для выявления аритмии, если есть жалобы на перебои в ритме сердца, слишком частое или очень медленное сердцебиение, головокружения или обмороки, для выявления ишемических состояний (кислородного голодания) миокарда и при других состояниях. После окончания суточного ЭКГ электроды снимаются, а прибор подсоединяется к компьютеру, где данные становятся доступны для врача.

В некоторых случаях пациенту назначают также суточное измерение артериального давления. Манжет-тонометр фиксирует АД и передает информацию на монитор. Регистратор фиксирует ритм сердца в течение дня, а пациент в это время ведет дневник, в котором записывает время сна, работы и другую активность.

Новое оборудование поступило также в больницы Викулово, Большое Сорокино, Бердюжье, Армизонское и в Ишим. В целом по программе переоснащения подразделений функциональной диагностики областной больницы №4 Ишима поступило 56 единиц оборудования на 10 млн рублей. Средства выделены из бюджета региона в рамках реализации программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями национального проекта "Здравоохранение".