Улицу Тюмени назовут в честь погибшего сотрудника вневедомственной охраны

| Фото: Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

Новой улице в Тюмени присвоят имя сотрудника вневедомственной охраны Надира Сагдеева, погибшего при исполнении служебного долга в 1994 году.

Об этом сообщает Росгвардия по Тюменской области. Окончательно решение было закреплено на заседании тюменской городской комиссии по топонимике, в котором приняли участие представители управления Росгвардии по Тюменской области, сослуживцы Надира Сагдеева, ветераны службы.

"Военнослужащие и сотрудники Росгвардии днем и ночью несут службу, оберегая спокойствие граждан, рискуя жизнью и здоровьем, обеспечивают безопасность горожан. Новые поколения будут брать примеры с подвигов героев, чьи имена увековечены в памятниках и названиях улиц", - подчеркнул заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Михаил Катаргин на обсуждении этого вопроса в Тюменской городской думе.

С соответствующим ходатайством выступили начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков, председатель региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка Тюменской области Андрей Спиридонов, сопредседатель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" Геннадий Иванов, председатель совета территориального общественного самоуправления поселка Матмасы Людмила Турыгина. Также на официальном портале администрации Тюмени состоялось онлайн-голосование, в котором большинство голосов было отдано в поддержку инициативы.

Решение присвоить тюменской улице имя рядового милиции Надира Сагдеева очень обрадовало его родителей.

"Спасибо большое вам за поддержку идеи присвоения улице имени моего сына, нам очень приятно и трепетно. Надир всегда был добрым и ответственным. Честно относился к службе. И то, что его именем будет названа улица – это имеет очень большое значение для нас, ведь пока его помнят – он живет в наших душах. Искренне хочу поблагодарить и сотрудников вневедомственной охраны города, которые всегда помогают и нашей семье и словом, и делом", - сказала мама героя Рауза Сагдеева.