АО" Газпром энергосбыт Тюмень" советует встретить Новый год без долгов

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Плановые рейды по адресам должников – физических лиц, которые продолжительное время не оплачивают счета за электроэнергию, проведут сотрудники Тюменского межрайонного отделения АО "Газпром энергосбыт Тюмень" до 28 декабря 2019 года. Задолженность жителей Тюмени и Тюменского района перед поставщиком энергоресурса составила около 48 млн рублей.

Основная часть злостных неплательщиков проживает на территории областной столицы. "Более 2000 собственников жилья, не оплачивающих электроэнергию свыше двух месяцев, направлены уведомления о сумме и периоде дебиторской задолженности, а также о последствиях нарушения сроков оплаты за ресурс. По закону им дается еще месяц на погашение долга", – рассказал заместитель начальника Тюменского межрайонного отделения АО "Газпром энергосбыт Тюмень" по работе с физическими лицами Юрий Зубов.

Как правило, к энергетикам прислушиваются до 90 % потребителей. Тем, кто проигнорировал обращение, придется потратиться еще больше: для восстановления электроснабжения абоненту потребуется не только оплатить задолженность, включая начисленные пени, но и возместить стоимость работ по прекращению и возобновлению подачи электрической энергии. Для жителей Тюмени и Тюменского района эта сумма сегодня составляет примерно 1000 рублей.

Граждане, чья фактическая дебиторская задолженность за потребленный ресурс на сегодняшний день не превышает двух месяцев, могут сберечь свои финансы перед Новым годом и принять участие в акции "Дай списать!". В ее рамках необходимо до 31 декабря 2019 года погасить долги перед АО "Газпром энергосбыт Тюмень", и тогда все начисленные пени будут аннулированы.