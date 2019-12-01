"Советы бывалого огнетушителя" получили нижнетавдинские школьники

| Фото: Российское движение школьников в Тюменской области | Фото: Российское движение школьников в Тюменской области

"Не играй с огнем", "От маленькой искры – большая беда", "Советы бывалого огнетушителя" и другие поучительные профилактические уроки приурочили в Нижнетавдинском муниципальном районе к Всероссийской акции "Безопасность детства". Цикл мероприятий посвятили единому дню противопожарной безопасности.

58 добровольцев из 10 школ Нижнетавдинского района организовали и провели 26 мероприятий. Дети и организаторы акции раздали около 200 листовок. По данным инициаторов, профилактическая акция охватила около 1 500 человек.

"А учащимся старших классов Велижанской школы вообще сильно повезло! У них прошло практическое занятие, где они сами должны были предотвратить очаг возгорания, используя огнетушитель. Тушили имитационный очаг возгорания из пожарного рукава, предварительно соединив пожарные шланги. Теперь юные пожарные могут быть полностью уверенны - Велижанская школа под надежной защитой!" - сообщает Российское движение школьников в Тюменской области.

Учитель ОБЖ Миясской школы провел урок безопасности среди 5-11 классов, у начальных классов прошли тематические уроки, на которых дети посмотрели и обсудили презентацию "Не играй с огнем!", "От маленькой искры – большая беда".

В Кунчурской школе учащиеся 5-8 классов смотрели и обсуждали документальный фильм "Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре ", после чего рисовали рисунки на данную тему. А старшеклассники подготовили и провели беседу "Советы бывалого огнетушителя".

Активисты Антипинской школы провели викторину по пожарной безопасности и показали обучающий видеофильм, после чего раздали всем детям памятки-раскраски. Видеофильм показали и учащимся Новопокровской, Андрюшинской, Канашской школ. После просмотра ребята отвечали на волнующие их вопросы.