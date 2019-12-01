Узаконить роботов-коллекторов предлагает Минюст России

minjust.ru minjust.ru

Министерство юстиции обнародовало масштабный законопроект, реформирующий систему взыскания долгов. Из новаций: предлагается прописать в законе такое понятие, как автоматизированный интеллектуальный агент (робот-коллектор), сообщает "Российская газета".

В проекте закона предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования задолженности. Это значит, если кто-то не отдает долг, надо сначала официально обратиться к нему с предложением рассчитаться. Если должник откажется или промолчит, тогда уже надо идти в суд.

Работодателей обяжут выплатить все долги по зарплатам

Разработанный министерством юстиции документ снимает все вопросы: и банкиры, и сотрудники микрофинансовых организаций, и все, кто занимается профессиональным взысканием долгов, войдут в реестр службы судебных приставов и будут ей поднадзорны.

По оценкам Минюста, сегодня возвратом просроченной задолженности занимаются более 43 тыс. организаций (43350, если быть точным). Из них: 300 - профессиональные коллекторские организации, 1 тыс. 900 - микрофинансовые организации, 800 - кредитные организации, 2 тыс. 100 - кредитные потребительские кооперативы, 900 - сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, 4 тыс. - ломбарды, 20 тыс. - управляющие компании, 12 тыс. 900 - ресурсоснабжающие организации, 250 - региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 200 - операторы связи. И все они должны будут в реестр. Так что теперь можно будет наказывать и управдомов, и сотрудников ломбардов, и представителей сотовых компаний, если те не слишком деликатно обойдутся с должником.

Если лицо не будет включено в реестр службы судебных приставов, оно будет вправе лишь писать должнику письма. И отправлять почтой.

"К включенным в государственный реестр организациям будут предъявляться повышенные требования, например, ведение аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия, записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений, хранение вышеуказанной информации, а также всех бумажных документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до истечения не менее двух лет, - говорится в пояснительной записке. - Также такие организации в обязательном порядке должны будут владеть сайтом информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", иметь электронную почту, заключить договор обязательного страхования ответственности".