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В Тюмени завели дело после пожара в диспансере

Происшествия, 15:50 14 декабря 2019

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело по факту гибели человека в результате пожара в наркологическом диспансере по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), возбуждено следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.

По данным следствия, в ночь на 14 декабря в наркологическом диспансер Тюмени по ул. Новая, 2, строение 3 произошло возгорание в одной из палат. В результате пожара скончался один из пациентов, есть пострадавшие.

В настоящий момент следователи и криминалисты регионального СК России проводят необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, произведены допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления, сообщает пресс-служба ведомства.

Соб. инф.

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# наркологический диспансер , следственный комитет , уголовное дело

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