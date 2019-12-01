Работа ишимцев заняла первое место в конкурсе по Сталинградской битве

| Фото: rvio.histrf.ru | Фото: rvio.histrf.ru

Одиннадцатиклассник ишимской школы № 8 Олег Зеленкин вместе с научным сотрудником Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Константином Ивановым заняли первое место с работой "Сталинградская эпопея Александра Дмитриевича Берсенева" в конкурсе "Не дописан ещё сталинградский дневник...". Мероприятие прошло в г. Суровикино Волгоградской области. В конкурсе приняли участие 22 работы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил Константин Иванов.

"Мы представили на конкурс рассказ о человеке необыкновенной судьбы, который выжил в пылающем Сталинграде, прошел бои на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Львов и закончил войну в Чехословакии. При подготовке использовали архивные материалы и его выступления в газетах. Если бы Александр Берсенев не делился своими воспоминаниями, не рассказывал о событиях тех страшных дней, то и работа не получилась бы такой полной и насыщенной. Военная правда, пусть и не вся, просочилась сквозь цензуру тех лет, что и помогло сделать конкурсную работу живой", - подчеркнул Константин Иванов.

Он рассказал, что что рядовой 229-й стрелковой дивизии Александр Берсенев участвовал в летних боях 1942 года, затем попал на излечение в запасной полк под Сталинградом. В этот момент его земляки из 229 СД попали в окружение и погибли. После он стал очевидцем страшной трагедии – видел, как 23 августа 1942 года сотни немецких бомбардировщиков превратили Сталинград в горящие руины. 138 стрелковая дивизия обороняла завод "Баррикады". Позже рядовой попал в 138-ю стрелковую дивизию Людникова и участвовал в боях с середины октября 1942 года по 2 февраля 1943 года до самого окончания Сталинградской битвы.

Константин Иванов напомнил, что в 2017 году Ишим и Суровикино стали городами-побратимами, что для новейшей истории случай уникальный. С тех пор ведется плотная краеведческая работа, которая соединила не только города, но и регионы, которые находятся друг от друга на расстоянии более чем двух тысяч километров.

[IMG_1]

Инна Кондрашкина