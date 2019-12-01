Тюменских юнармейцев обучат основам робототехники и механики

| Фото: центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Образовательный проект "Юнармейский киберполигон" для воспитанников военно-патриотических клубов стартовал в Тюменской области. Первые занятия соберут юных участников в Нижнетавдинском районе 17 декабря. Подростков ознакомят с основами робототехники, механики и научат управлять беспилотными летательными аппаратами, сообщает Центр "Аванпост".

Презентации и семинары будут проходить в городах и районах области до конца декабря. В финале проекта участники получат сертификаты о прохождении обучения.

По словам автора проекта Анастасии Поповой, "Юнармейский киберполигон" реализуется за счет средств гранта Всероссийского конкурса "Лидеры Юнармии".

"На занятиях ребята смогут познакомиться с узконаправленными техническими специальностями и овладеть навыками, которые смогут успешно применить на военной или гражданской службе. Основная задача организаторов — показать молодым людям современный облик Вооруженных сил Российской Федерации", - отметила Анастасия Попова.

Впервые проект был реализован в 2018 году. Получив положительные отзывы и достигнув высоких показателей, организаторы решили возобновить его в 2019 году.