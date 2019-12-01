Межрегиональная геологическая олимпиада в Тюмени выявила лучших школьников

| Фото: Тюменский Клуб юных геологов во ВКонтакте | Фото: Тюменский Клуб юных геологов во ВКонтакте

Более 100 школьников из Тюменской, Свердловской, Оренбургской областей и Пермского края приняли участие VIII Тюменской геологической олимпиаде, сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

Первые места в научной конференции заняли ученик 7 класса Тюмень, лицей № 81 Артем Терешин в младшей возрастной группе и ученик 11 класса из Орска Роман Шелухин в старшей группе.

В теоретическом курсе первые места у тюменцев: семиклассницы Тюменской гимназии № 16 Дарьи Кузнецовой, восьмиклассника Егора Фуфаева лицея № 34, и 11-классника Александра Меньшикова лицея № 81.

Лучшим в конкурсе "Палеонтология" стал Роман Рыбалко, 11 класс школа № 89 Тюмени. Он же завоевал первое место в старшей возрастной группе конкурса "Минералогия и петрография", в средней возрастной группе обладателем первого места стал Богдан Брюханов, 6 класс школы № 62 Тюмени. В конкурсе "Нефтегазовая геология" среди учащихся 8-11 классов судейская комиссия определила двух победителей Тимофей Гусихин 10 класс из Екатеринбурга и тюменец Роман Рыбалко.

Как заметили организаторы олимпиады, количество участников с каждым годом растет, треть из них составляют 7 классы, поэтому в следующем году они войдут в отдельную возрастную группу. Ежегодно организаторы стремятся проводить состязания в интересном формате, а саму геологическую олимпиаду сделать сильной, мощной, конкурентной площадкой. Кроме проверки теоретических знаний, научной конференции и конкурсов в олимпиаду включена игра "Музыкальный батл". Как рассказал руководитель Тюменского клуба юных геологов Павел Смирнов в 2020 году в качестве пробного конкурса появится направление "Структурная геология".

На олимпиаде школьники выполняют задания повышенной сложности, со многими из которых не справились бы студенты младших курсов. По словам организаторов, вся система детско-юношеского геологического движения построена на опережающей подготовке ребят, олимпиада дает отличную возможность определиться с выбором будущей профессии.

Например, один из призеров, ученик спецкласса "НОВАТЭК" Лицея № 81, участник Тюменского клуба юных геологов Андрей Стрельцов для подтверждения своей научной гипотезы пробурил скважину на Кыштырлинском карьере, извлек керн и сделал стратиграфическую схему по ископаемым позвоночным. Андрей участвует в олимпиаде уже пять лет, и не раз становился победителем. Полный список победителей и призеров опубликован в группе Тюменского клуба юных геологов.