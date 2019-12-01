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Короткометражные фильмы покажут в Тюменской научной библиотеке

Общество, 08:18 19 декабря 2019

организаторы Всероссийской акции «День короткометражного кино» | Фото: организаторы Всероссийской акции «День короткометражного кино»

Показы короткометражных фильмов начнутся в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 21 декабря в 12 часов, сообщает отдел социокультурных проектов областной библиотеки.

Программа "Кино будущего" (18+) начнется в 12 часов. В нее вошли четыре фильма. Знакомство гостей библиотеки с шестью "Фестивальными хитами" (16+) стартует в 13 часов. В 14 часов 45 минут начнутся показы работ, вошедших в программу "Документальное кино" (16+). Желающих посмотреть "Семейное кино" (12+) ждут в библиотеку к 16 часам 35 минутам.

Вход на показы свободный. С программой и описанием короткометражек можно ознакомиться по ссылке.

Следующие показы пройдут в областной научной библиотеке 4, 5, 8 января.

Отметим, всероссийская акция "День короткометражного кино-2019" пройдет в шестой раз. Это более трех тысяч сеансов. Акция охватит более одной тысячи 500 площадок в 85 регионах России и 20 странах мира. Показы пройдут в кинотеатрах, театрах, университетах, библиотеках, школах, в торговых центрах, музеях, коворкингах, на интернет-площадках.

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# кино , короткометражное кино , фильмы

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