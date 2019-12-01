Почетное звание "Город трудовой доблести" могут учредить в России

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

В России может быть учреждено почетное звание "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области.

"Президент России внес в Государственную думу законопроект "О почетном звании "Город трудовой доблести", - рассказал заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Виктор Дубенецкий, на окружном совещание, где обсуждались вопросы взаимодействия федеральных и региональных органов государственной власти при реализации Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Звание "Город трудовой доблести" будет присваиваться городам, которые внесли значительный вклад в обеспечение военных действий.

"Для Урала, — сказал Виктор Дубенецкий, — этот закон имеет особое значение. В годы войны в уральские регионы было эвакуировано более 830 заводов. Уральские предприятия дали фронту почти 40% всей военной продукции, в том числе 70% танков. Городами трудовой доблести могут стать у нас практически все крупные промышленные центры. Уверен, что Государственная дума поддержит позицию президента".

В Тюмень за годы войны, согласно официальным данным, было эвакуировано 29 учреждений и промышленных предприятий из Центральной России и Украины. После их объединения между собой и с местными заводами образовалось 22 предприятия. Тюмень делала снаряды, минометы, армейские мотоциклы и аккумуляторы, электрооборудование для автомашин и танков, лекарственные препараты, обувь, обмундирование. К станкам встали женщины, подростки, дети. Рабочий день длился по 12-18 часов. Подростки в 15-16 лет становились профессиональными слесарями, токарями, сборщиками.

Также в 1941 году в Тюмень было эвакуировано опытно-конструкторское бюро Олега Антонова, выпускавшее бесшумные планеры, предназначенные для разведки и заброски партизан в тыл противника. Здесь было собрано более 600 таких транспортных планеров. В Тюмени строили торпедные катера, которые принимали участие в боевых действиях на всех фронтах. В 2018 году в Тюмени установлен памятник – полная копия катера "Комсомолец".