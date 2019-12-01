Трое мужчин пострадали в ДТП на Ялуторовском тракте
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Трое мужчин пострадали в результате ДТП на Ялуторовском тракте в окрестностях Тюмени 18 декабря.
Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД Анжела Борисова, ДТП произошло утром на 11-м километре дороги. Здесь в кювет опрокинулся автомобиль Datsun. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.
В результате ДТП пострадали три человека. У одного мужчины диагностировали травму таза, у второго — травма позвоночника. Третий получил ушиб грудной клетки.
Инна Пахомова