Филармонические центры создадут в муниципалитетах Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Филармонические центры планируют создать в муниципалитетах Тюменской области в 2020 году. Такими планами поделилась генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Надежда Казначеева.

"Филармонический центр иными словами - это человек, который сможет организовать всю работу по встрече коллектива с учетом его райдера. Вы знаете, что музыканты по-особому относятся к своему сопровождению. Мы будем создавать условия, чтобы приезжать в Тюмень всегда радостно, - подчеркнула она.

Сейчас ТКТО совместно с региональным департаментом культуры формируют реестр концертных залов всех муниципальных образований Тюменской области. "Мы формируем свою гастрольную программу, которая появится скоро на сайте ТКТО. Она расскажет про все федеральные и областные гастроли", - сказала Казначеева.

Она отметила, что в регионе успешно стартовала программа "Виртуальные концертные залы". В Тюменской области они открыты в Ишиме, Заводоуковске, Тюмени.

"Эта программа востребована, трансляции проходят при максимальном количестве слушателей. Виртуальные концертные залы мы будем активно продвигать", - пообещала Казначеева.

Кроме того, постановки тюменских артистов транслируют онлайн. Немалую аудиторию виртуальных зрителей собирают концерты Тюменского филармонического оркестра. По словам Надежды Казначеевой, в Тюмени сформирована аудитория любителей классической академической музыки, которая регулярно приходит на концерты в филармонию.

Ирина Ромашкина