Электронная система поможет принять врачебное решение тюменским врачам

| Фото: Медицинский город во ВКонтакте | Фото: Медицинский город во ВКонтакте

Электронную систему поддержки принятия врачебных решений внедрили в Медицинском городе. Она поможет доктору не только снизить риск врачебной ошибки, но и уделить больше времени пациенту, сообщает лечебная организация.

Современный уровень развития медицины предоставляет врачу множество диагностических и лечебных возможностей в зависимости от особенностей каждого пациента, течения болезни, осложнений и сопутствующих заболеваний. Даже с большим опытом и знаниями помнить все варианты лечения невозможно. Чтобы не ошибиться, специалисту необходимо найти правильный вариант дальнейшего ведения больного в соответствующем разделе распечатанной клинической рекомендации, что занимает много времени. Даже размещенные на сайте Минздрава клинические рекомендации, отмечают специалисты лечебного учреждения, не меняют ситуацию, так как не позволяют быстро найти необходимую для доктора информацию.

Возникла необходимость предоставить врачу в режиме онлайн информацию по диагностике, методам и схемам лечения с учетом течения болезни, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, а также других факторов, влияющих на результаты лечения. В Медицинском городе разработали и внедрили в клиническую практику IТ-решение – уникальную систему поддержки принятия врачебных решений.

"Теперь при постановке диагноза система сама предлагает онкологам использовать соответствующую случаю электронную клиническую рекомендацию: назначить исследования, анализы или услуги, различные варианты лечения. У лечащего врача появилась возможность контролировать ход лечения в разрезе исполнения клинических рекомендаций, а у врача-эксперта по качеству, помимо этого, возможность контролировать выполнение критериев оценки качества: срок до выставления диагноза, срок начала лечения, проведение мультидисциплинарного консилиума", - рассказал начальник службы перспективного развития и внедрения инновационных технологий Александр Рябых.

Специалист подчеркнул, что окончательное клиническое решение всегда принимает лечащий врач.