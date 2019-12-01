Организатора нарколаборатории осудили в Тюмени

| Фото: proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

Девять лет проведет в исправительной колонии строгого режима 45-летний житель Тюмени по приговору Калининского районного суда Тюмени. Он также выплатит штраф - 55 тыс. рублей, сообщает прокуратура региона.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере).

По данным уголовного дела, в ноябре 2018 года мужчина со своим знакомым решил заняться производством синтетического наркотика мефедрона. Для этого специально было арендовано нежилое помещение, а оборудование и химические реагенты заказывались через интернет и доставлялись транспортной компанией. Вскоре об этом стало известно сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области. Мужчины были задержаны.

В ходе осмотра помещения, обыска в квартире подсудимого и досмотра автомашины его сообщника изъято в общей сложности более 1 кг мефедрона. У подсудимого в жилище был найден гашиш для личного употребления.

Тюменец признал вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство.

Дело в отношении сообщника расследуется.