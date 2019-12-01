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Тюменскую молодежь зовут на рождественскую читку в библиотечный центр

Общество, 08:53 23 декабря 2019

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Молодежная рождественская читка начнется в информационно-библиотечном центре (ул. Червишевский тракт, 15/1) в Тюмени 4 января в 14 часов, сообщают организаторы.

"Библиотека превратится в теплую рождественскую гостиную, где под звуки виолончели и скрипки появится сказка. Ее создатель – писательница Наташа Корсак познакомит присутствующих с героями новой, еще неопубликованной истории. Все герои – незримые ангелы, сказочные животные и люди – заговорят голосом самого автора", — рассказали в информационно-библиотечном центре.

Гости не только узнают о традициях Рождества, но и отведают праздничное печенье и согреются имбирным чаем. А самые внимательные читатели получат от писателя приятные сувениры.

Количество мест ограничено. Запись по телефону: 26-44-02.

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# библиотека , молодежь , праздник , рождество

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