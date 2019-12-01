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На подъезде к Тюмени отремонтирован мост через реку Падунь

Общество, 15:40 20 декабря 2019

Росавтодор | Фото: Росавтодор

Капитальный ремонт моста через р. Падунь завершен на автодороге Р-254 "Иртыш", сообщает Росавтодор.

Мост расположен на подъезде к Тюмени. В ходе ремонта мостовики произвели усиление опор за счет дополнительного ряда железобетонных свай, устроили новые монолитные ригели опор и шкафных стенок. По краям пролетного строения были дополнительно установлены две железобетонные балки.

Верхний слой дорожной одежды выполнили из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Данное покрытие обладает эластичностью, устойчиво к образованию колейности. Также дорожники обустроили водоотвод по откосам конуса и водосбросы на обочинах, установили оцинкованное барьерное ограждение и новые дорожные знаки, нанесли дорожную разметку.

В 2019 году на автодороге Р-254 "Иртыш" в Курганской области были завершены капитальный ремонт моста через реку Черная (возле Кургана), ремонты мостов через реку Падь (близ Шумихи) и через ручей (рядом с поселком Белозерское).

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# мост , ремонт , Росавтодор , Тюмень

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