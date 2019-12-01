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На улицы Тобольска выйдет новогодний автобус

Общество, 11:49 20 декабря 2019

с личной страницы Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личной страницы Максима Афанасьева в Instagram

Новогодний автобус выйдет на улицы Тобольска 20 декабря.

Об этом сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram глава города Максим Афанасьев.

"Завтра на линию выходит новогодний автобус. ПАТП и директору Сергею Кугаевскому лично спасибо за подарок тоболякам и отличное настроение", - написал глава Тобольска.

Автобус будет курсировать по маршруту №6, соединяющему микрорайон “Иртышский” и кремль. Транспортное средство полностью украшено светодиодами. На бортах надпись - "Это мой Тобольск. Это моя сказка".

На транспортной линии Тобольска можно заметить на месте водителей сказочных персонажней. Так, Царь из сказки "Конек-горбунок" работает на рейсе №6р. Водитель Тобольского ПАТП Хайдар Гаитов одним из первых перевоплотился в героя сказки Петра Ершова, и подготовил автобус к Новому году: его окна украшают Жар-птица и Конек-горбунок, сделанные из мишуры всей семьей Гаитовых.

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Евгений Новосёлов

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# автобус , Максим Афанасьев , Новый год , Тобольск

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