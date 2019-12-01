В Омутинском районе проверяют газовое оборудование в домах

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Совместные рейды сотрудников МЧС и инспекторов газовой службы проходят в Омутинском районе, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В ходе рейдов проводится осмотр внутридомового газового оборудования, устройств потребления газа. Сотрудники служб проверяют газовые плиты на предмет утечки газа, при необходимости проводят техническое обслуживание: замеряют давление в трубопроводах, их целостность и герметичность, прочищают конфорки, дают рекомендации по безопасной эксплуатации и информирование населения по соблюдением норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых и электрических приборов.

Инспекторы пожарного надзора напоминают жителям правила пожарной безопасности в быту, уделяя особое внимание газовому и электрооборудованию, вручают памятки.