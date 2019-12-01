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Тюменец лишился свободы за наркотики и пьяную езду

Общество, 15:29 20 декабря 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Три года и три месяца проведет 28-летний тюменец в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев. Такое приговор вынес Ленинский районный суд Тюмени по уголовному делу в отношении ранее судимого горожанина, сообщает прокуратура региона.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном размере).

Вечером 26 сентября 2019 года тюменец на МАЗ на парковке возле торгового центра на ул. Широтной поцарапал бампер Kia Sportage. Сотрудники ДПС выяснили, что молодой человек находился в состоянии опьянения и был лишен водительских прав за нетрезвую езду.

Вскоре после этого он вновь попал в поле зрения правоохранителей. Ночью 22 октября тюменец на остановке подобрал для личного употребления закладку с наркотиком массой 0,7 граммов, что является крупным размером.

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# наркотики , прокуратура , уголовное дело

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