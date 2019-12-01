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Около четырехсот профилактических акций провела больница в Тобольском районе

Общество, 17:52 20 декабря 2019

пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Более 380 акций, направленных на профилактику гриппа и ОРВИ, инфекционных, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, клещевого энцефалита, туберкулеза и других провели сотрудники областной больницы № 3 в Тобольском районе за 2019 год, сообщает пресс-служба больницы.

350 сельских жителей проверили работу своего сердца, измерили уровень сахара и холестерина в крови, прошли специализированный осмотр, направленный на предупреждение онкологических заболеваний, и получили консультацию врача.

Рассказывая об итогах работы медицинского учреждения, в больнице добавили, что в 2019 году дополнительно к единой информационной системе ОБ № 3 были подключены пять ФАПов, детский кабинет в Прииртышской врачебной амбулатории и Байкаловская участковая больница. В онлайн-режиме фельдшеры медучреждений отслеживают лечение пациента: назначения врача, обследования, анализы и динамику выздоровления. Продолжается организация телемедицинского взаимодействия при оказании медицинской помощи пациентам.

Совместно с комплексным центром социального обслуживания населения Тобольского района налажена работа по обслуживанию и доставке пациентов старше 65 лет в город. 265 жителей района прошли дополнительные исследования и скрининги в диагностическом отделении областной больницы № 3. Для профилактики алкоголизма и наркомании организованы выезды нарколога и психолога областного наркологического диспансера в девяти сельских поселениях с охватом более 500 человек.

Для формирования ответственного отношения к здоровью сотрудники отделения профилактики ОБ № 3 на базе ФАПов пяти сельских поселений совместно с волонтерами тобольского медицинского колледжа провели всероссийскую акцию "#ДоброВСело".

В 2019 году в конкурсе профессионального мастерства "Мое призвание – сельская медицина" в номинации "Лучший земский врач" третье место получил врач-терапевт ОБ №3 Сергей Козлов. А в номинации "Лучший фельдшер на селе" третье место занял фельдшер Сетовского ФАПа Ксения Саморокова.

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# больница , здравоохранение , Медицина , профилактика

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