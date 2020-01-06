"Сервис-Гуд" – качественный труд и сервис

| Фото: Компания «Сервис-Гуд» | Фото: Компания «Сервис-Гуд»

Качественный сервис грузоперевозок для бизнеса, офисного или домашнего переезда предоставляет тюменская компания "Сервис-Гуд".

"Мы разгружаем все: вагоны, фуры, работаем на складах, заводах, помогаем с офисными и квартирными переездами. Самые тяжелые, в прямом смысле слова, заказы – такелажные работы", – сообщил директор компании "Сервис-Гуд" Сергей Шабалдас.

"Сервис-Гуд" работает в Тюмени по франшизе. География заказов в основном распространилась на Тюмень и агломерацию областного центра, но бывают и домашние, офисные переезды по области, а также по Уралу. Цены среднерыночные, оплата почасовая либо по сменам. Фирма работает круглые сутки. Много работаем на складах. Есть предприятия, которые берут наших грузчиков на рабочие смены по 8-12 часов", – пояснил директор компании "Сервис-Гуд" Сергей Шабалдас.

В новогодние каникулы компания предоставляет новым и старым клиентам скидку на услуги 10% при заказе не позднее, чем за сутки. Кроме того, предприятие работает по индивидуальным расценкам с крупными заказчиками и постоянными клиентами.

"Предоставляем подрядные услуги крупным транспортным и строительным компаниям. Индивидуальное предложение формируется при долгосрочном контракте. Выполняем заказы круглосуточно. В работе грузовики разного тоннажа – от 1,5 до 5 тонн, тентованные, термометаллические, термобудки", – рассказал Сергей Шабалдас.

Подробнее об услугах "Сервис-Гуд" можно ознакомиться на сайте компании. Заказы принимают с 8 до 20 часов по телефонам: 8 (3452) 53-01-10, +7 (963) 455-24-24.

Ирина Ромашкина