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В Тюмени студенты устроили общежитие на улице рядом с вузом

Общество, 19:09 20 декабря 2019

лучшийкампусземли.рф. | Фото: лучшийкампусземли.рф.

Тюменские студенты креативно привлекли внимание общественности к проблеме нехватки мест в общежитиях. Ребята воссоздали интерьер общежития на улице рядом с одним из корпусов Тюменского государственного университета.

Около корпуса Финансово-экономического института ТюмГУ (ул. Ленина, 16) они поставили кровать, письменный стол, постелили ковер, принесли гитару. Все это сохранилось еще с советских времен. Любой желающий мог проникнуться атмосферой студенческого общежития, сделать фото, почитать, послушать музыку. Таким образом организаторы акции хотели призвать горожан поддержать идею строительства современного кампуса в центре Тюмени. Они показали, что студенческое сообщество нуждается в современном общежитии с новой мебелью, светлыми комнатами и качественной инфраструктурой.

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За время проведения акции оценить идею ее организаторов и поддержать стройку успели несколько десятков человек. Они примеряли на себя комнату старого типа и делали фото с хэштегом #закампус.

"Мне кажется, это очень классная идея. Возможно такая акция не ускорит строительство, но точно станет толчком к тому, чтобы его начать", – поделился студент ТюмГУ Илья Алексеев, заинтересовавшийся уличной комнатой.

Планируется, что кампус возведут в логу реки Тюменки, который сейчас находится в довольно плачевном состоянии. Согласно идее проекта, одну пятая часть территории отведут под строительство студенческого кампуса вместительностью тысяча человек с доступными для всех горожан двухэтажной парковкой, двумя кафе, клининговой компанией и спортивным клубом.

На сегодняшний день идею строительства кампуса поддержали более 2 тыс. человек. Присоединиться к ним может каждый. Подробнее на сайте лучшийкампусземли.рф.

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# ТюмГУ , Тюменский кампус

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