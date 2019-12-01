Обеды по-русски ждут тюменцев в буфете ресторации "Тургенев"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Полноценные обеды из трех блюд в русском стиле, а также богатейший выбор выпечки и авторских кондитерских изделий ждут тюменцев и гостей областной столицы в буфете ресторации "Тургенев".

Заведение, специализирующееся на традиционной русской кухне, открылось на днях в исторической части областной столицы, в доме №8 по улице Семакова. Типичный для Тюмени XIX века особняк, принадлежавший купцу Чиралову, любовно отреставрирован и готов к приему гостей.

В основе концепции ресторации "Тургенев" лежит русская трактирная кухня конца XIX - начала ХХ веков. Но расположенный на первом этаже буфет - место гораздо более демократичное и доступное по цене. Он рассчитан на людей, которые хотят просто поесть - быстро, вкусно и сравнительно недорого.

"Кухня в нашем заведении одна, коллектив - один. Для посетителей буфета блюда готовят такие же умелые повара из столь же качественных продуктов, что и для гостей ресторации", - отметил шеф-повар ресторации "Тургенев" Максим Петроченков. Отметим, что весь коллектив заведения прошел строжайшее профессиональное тестирование.

Ежедневно буфет ресторации "Тургенев" предлагает салаты, три вида супов, три вида гарниров и от семи до девяти горячих блюд. Кроме того, в меню - разнообразные пироги, кулебяки, а так же шесть видов хлеба. Казалось бы, вполне обычный ассортимент для недорогого заведения, не претендующего на высокую кухню.

Однако, более подробное знакомство с буфетным меню оставляет совершенно иное впечатление. Ведь практически в каждом из предлагаемых здесь блюд есть замечательная авторская изюминка. Начнем с хлеба, который, как известно, всему голова.

"Хлеб мы выпекаем сами. При этом не используем готовые смеси, улучшители вкуса и тому подобные современные добавки. В основе рецептуры - живые дрожжи, которые нам поставляют из Тобольска. Мы сами делаем закваски. А в тыквенный или свекольный хлеб добавляем натуральные запеченные тыкву и свеклу. Печем очень ароматный и пышный белорусский молочный хлеб с луком, морковью и сыром", - рассказал шеф-повар.

В буфете ресторации "Тургенев" можно отведать настоящий русский калач, приготовленный по традиционной рецептуре - на опаре с натуральным молоком, с долгим вымешиванием теста.

"Среди наших салатов - сельдь под шубой, причем селедочка - собственного посола. Салат "Оливье" мы готовим со свежемороженым зеленым горошком. При этом не используем покупной майонез, а делаем его сами - из натуральных яичных желтков, на рассоле от бочковых соленых огурцов", - подчеркнул Максим Петроченков.

Поклонникам здорового питания наверняка придется по вкусу закуска из булгура с горбушей или кижучем пряного посола, заправленная оливковым маслом. Рыба для этого блюда солится по оригинальному рецепту - под "одеялом" из тертой свеклы с пряностями.

"Кстати, каждое из представленных в буфете блюд рассчитано по пищевой ценности и калорийности. Информацию об этом посетители могут увидеть на ценниках. Это очень важно для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием", - отметил шеф-повар.

Борщ на печеных овощах, который могут отведать посетители буфета - отличный пример используемой на кухне ресторации "Тургенев" технологии бережного приготовления продуктов с использованием долгого томления при низкотемпературных режимах - до 130 градусов. Таким образом, повара сохраняют традиции, идущие от русской печи. Кроме того, в буфете подают протертый постный суп из мускатной тыквы на овощном бульоне, а также куриный бульон с самодельной лапшой и морковными звездочками. Этот супчик особенно нравится детям.

"Закон нашей кухни - не лениться и быть внимательным к мелочам. Например, мы не используем терку. Вся овощная нарезка делается ножом, вручную", - поделился опытом Максим Петроченков.

Буфетное меню украшают щучьи биточки и куриные котлеты из фарша, приготовленного умелыми руками поваров ресторации "Тургенев". Кухню западных российских земель в буфете представляет бабка по-витебски - запеканка из протертого вареного и сырого картофеля с прослойкой из тюменской фермерской свинины. При этом в мясо добавляется крупно порубленный чеснок, который при запекании приобретает замечательную кремообразную текстуру.

Радуют посетителей буфета сытные пирожки с картошкой, капустой или ливером, а также классические русские кулебяки - продаваемые на развес большие пироги с многослойной начинкой и прослойками из блинов. Разумеется, всю выпечку, салаты и горячие блюда можно приобрести на вынос. Кулебяка из буфета ресторации "Тургенев" может стать подлинным украшением семейного чаепития.

"Наш шеф-повар - очень скромный человек, поэтому он не хвастается своими авторскими кондитерскими изделиями. Например, классический торт "Птичье молоко" его стараниями приобрел легкий карамельный вкусовой оттенок. Думаю, нашим гостям придется по вкусу и тыквенный торт", - рассказала директор ресторации "Тургенев" Ольга Фельде.

Авторская разработка Максима Петроченкова - торт "Тургенев". Шеф-повар творчески переработал всем известный "Муравейник": нежные песочные коржи для торта пропитываются фруктовыми сиропами собственного приготовления и ореховым ликером. Кроме того, в прослойку добавляется цельный обжаренный фундук. Классические "Эстерхази" и "Медовик" в исполнени шеф-повара ресторации "Тургенев" тоже приобрели оригинальные черты.

Кондитерские изделия, как и другие кушанья, подаваемые в буфете ресторации "Тургенев", готовятся из натуральных продуктов. Здесь используются домашний творог, качественные сливки и шоколад, а бисквиты выпекаются по классической рецептуре - в тесто идут только яйца, мука и сахар. И никакого маргарина - только натуральное сливочное масло, приготовленное вручную на одной из тюменских ферм.

В буфете можно отведать фирменные пряники "Тургенев", а также авторский десерт из овсяного киселя от бренд-шефа заведения Максима Сырникова. Среди подаваемых здесь напитков - потенциальные хиты тюменской высокой кухни: приготовленные по старинным русским рецептам ставленный мед, ржаной и грушевый квас.

Молодой, но очень опытный шеф-повар Максим Петоченков приехал в Тюмень из Смоленска. В сферу его профессиональных увлечений входит не только русская, но и итальянская кухня.

"Тюмень - очень интересный и оживленный город, который бережно хранит свое историческое наследие. Мне очень приятно и интересно работать в старинном купеческом особняке. Наше здание отличается очень доброй, позитивной аурой. Уверен, это отражается и на нашей кухне. Мне очень нравятся свежие и качественные тюменские продукты - они прекрасно вписываются в концепцию нашей ресторации и буфета, которая базируется на традиционной русской кухне", - сказал он.

Если вы не стремитесь к роскоши и не располагаете временем для неспешного застолья, но хотите при этом вкусно, качественно и недорого покушать по-русски - вам прямая дорога в буфет ресторации "Тургенев". Максим Петроченков, Ольга Фельде и весь коллектив заведения будут вам очень рады.

Евгений Бабенко