Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасной установки елки в квартире

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

При неверной установке зеленая красавица может стать причиной пожара, напоминают в МЧС России по Тюменской области.

Ель, как живая, так и искусственная, - это горючий материал, а подсушенное живое дерево, которое простояло несколько суток дома, сгорает за несколько секунды. Что касается искусственного аналога, то при горении он выделяет токсические вещества, покупать лучше искусственную ель с противопожарной пропиткой.

Устанавливать дерево нужно на устойчивое основание и так, чтобы зеленая красавица не перекрывала выход из помещения, а ветки были на расстоянии не менее метра от стен и потолков. Ставить елку нужно вдали от электроприборов, каминов, газовых и электроплит.

Украшать новогоднее дерево тоже нужно по правилам, например, запрещено ставить на ветви свечи и бенгальские огни, тем более если весите рядом бумажные игрушки или кладете ватный "снег".

Нельзя приобретать несертифицированные электрические изделия: гирлянды, звезды, светящиеся снежинки, шарики. Обратите внимание при покупке на упаковку, там должна быть маркировка, указаны мощность, тип ламп, класс защиты, дата изготовления и производитель. Не забывайте сначала проверить исправность гирлянды, целостность лампочек.

Не оставляйте детей без присмотра около новогоднего дерева и не разрешайте им самостоятельно включать гирлянды в розетку. А когда уходите из дома, отключайте все светящиеся элементы украшения от электросети, пишет "АиФ - Западная Сибирь".