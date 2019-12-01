Тюменские разработчики представят свои проекты региональным компаниям

| Фото: smartcityhackathon.tyuiu.ru | Фото: smartcityhackathon.tyuiu.ru

Тюменские программисты, дизайнеры, маркетологи и менеджеры представят свои проекты для региональных и федеральных компаний на хакатоне "Харитон" 22 декабря, сообщает центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

Разработчики покажут прототипы технологических продуктов, над которыми они работали в течение 28 часов. Жюри из представителей компаний оценят сервисы для пользователей личного транспорта, агрегаторы новостей или обучающее приложение, после чего определят лучшие решения и наградят победителей.

Встреча пройдет в несколько этапов и завершится награждением лучших команд 22 декабря в 17 часов в Конторе пароходства.

По итогам оценок жюри, в рамках каждого трека выберут команду победительницу, которая получит денежный приз 40 тыс. рублей. Также лучшие проекты, созданные на базе VK Mini Apps получат продвижение от социальной сети ВКонтакте. По итогам хакатона, участники смогут принять участие в акселераторе StartupDrive от "Газпром нефти".

Напомним, участниками хакатона "Харитон" стали 60 тюменских специалистов в сфере IT. Они объединились в команды от 2 до 4 человек и решали задачи одного из трех треков – "Логистика", "Медиа" и "Лайфстайл" с привязкой к конкретному кейсу.